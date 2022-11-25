Судебными приставами Гусь-Хрустального района эта крупная сумма взыскана задолженности с 51-летнего...

Судебными приставами Гусь-Хрустального района эта крупная сумма взыскана задолженности с 51-летнего мужчины.Он должен был выплачивать 1/4 от ежемесячного дохода на содержание дочери. Но четыре года не платил и официально нигде не работал. Когда девочке исполнилось 18 лет, сумма долга превысила 420 тысяч рублей.Приставы установили, что у него есть двухкомнатная квартира. И судебный пристав вынес постановление о запрете на совершение действий с ней. Тогда отец девочки устроился на работу на стекольный завод, стал платить алименты с зарплаты. Долг был погашен, также должнику пришлось заплатить около 30 тысяч рублей исполнительского сбора, сообщила пресс-служба УФССП России по Владимирской области.Фото https: //www.pxfuel.com