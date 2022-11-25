Автомобиль «Иран Хордо» жительница Судогды сдала на ремонт в автосервис, но на следующий день его...

Автомобиль «Иран Хордо» жительница Судогды сдала на ремонт в автосервис, но на следующий день его уже там не оказалось.Сотрудникам полиции женщина пояснила, что транспортное средство накануне она оставила в автомастерской, но после не обнаружила его на прежнем месте.Полиция установила, что машину взял покататься 36-летний сотрудник этого сервиса. Он признал, что в нетрезвом состоянии врезался в дерево, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Возбуждено уголовное дело по статье "Угон", задержанный отпущен под подписку.Фото https: //www.pxfuel.com/en