Во Владимирской области ведется строительство 8-ми объектов для обеспечения 351 земельного участка в нескольких районах региона. Об этом сообщил и.о. директора департамента архитектуры и

Во Владимирской области ведется строительство 8-ми объектов для обеспечения 351 земельного участка в нескольких районах региона. Об этом сообщил и.о. директора департамента архитектуры и строительства Сергей Дмитриев. Все участки выделены под строительство жилья для многодетных семей. Располагаются они в Александрове, Владимире, Гороховце,Гусь-Хрустальном, Кольчугино, Меленках, Муроме и Собинке. Объём финансирования строительства инфраструктурных объектов составляет 106,49 млн