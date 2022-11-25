Накануне в 19 часов 40 минут в Ковровский поисково-спасательный отряд поступил тревожный...
Накануне в 19 часов 40 минут в Ковровский поисково-спасательный отряд поступил тревожный сигнал.
На улице Октябрьской около почты рухнуло дерево на припаркованную под ним машину. К счастью, обошлось без пострадавших. Дежурная смена спасателей извлекла автомобиль из "древесного плена", сообщил тг-канал "Заметки спасателя".
Сотрудники МЧС помощи лебедки, которая стоит на машине отряда, развернули дерево и выгнали машину.
Оказалось, что она очень сильно искорежена.
Будьте внимательны при парковке, предупреждают спасатели.
Фото тг-канал "Заметки спасателя".