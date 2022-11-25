Губернатор рассчитывает сдать объект в 2023 году.

На Рпенском проезде во Владимире полностью смонтированы металлические пролёты моста. На стройплощадке побывал Александр Авдеев.Сотрудники «ДСУ-3» завершили монтаж 85 основных металлических балок мостового перехода. Сейчас у подрядчика всё идёт в графике.«Нам необходимо предпринять усилия, чтобы сдвинуть финансирование, выделяемое федеральным центром на этот объект: оно запланировано траншами до 2025 года, но мы намерены завершить строительство в 2023 году», - уточнил губернатор.Строители установили вдоль Рпени шесть железобетонных опор для моста протяжённостью 187 метров и шириной около 25 метров. Следующим этапом работ будет обварка стыковочных швов, поперечных связей и диафрагм, а также спуск моста на постоянные опоры с помощью 60 синхронизированных домкратов. К устройству монолитной плиты проезжей части планируется приступить в январе. Завершена перекладка и вынос коммуникаций. Параллельно идёт устройство ливневой канализации.На объекте трудится не менее 40 единиц спецтехники. Выполнено устройство 2350 из 2800 буронабивных свай. Готовность дороги оценивается в 54%.Напомним, строительство началось в конце 2020 года. На реализацию проекта с учётом удорожания сметы направляется около 2,7 млрд рублей.