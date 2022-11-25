Иосиф Пригожин снял своего любимого ребенка.

Иосиф Пригожин снял своего любимого ребенка.Звездная парочка, хотя и не успела обзавестись собственными детьми, но успешно реализовалась в качестве бабушки и дедушки. Смотря на Валерию, конечно, сложно поверить, что она получила столь почетный статус: уж слишком молодо выглядит певица! И это вполне объяснимо: супруга Иосифа Пригожина активно следит за собой.Артистка нередко показывает поклонникам свои занятия йогой. Так, недавно, она продемонстрировала, как делает курмасану. Однако тренер по йоге посчитала, что блондинка сделала грубую ошибку – , что не очень хорошо для позвоночника. Впрочем, кажется, что певица прекрасно знает, что делает, ведь упражнения дают эффект: она пышет красотой и здоровьем!А сил звезде хватает на то, чтобы нянчиться с внучкой Селией, как и ее супругу Иосифу Пригожину, у которого не так давно родился внук Даниель. Мальчику всего только три месяца, но продюсер уже устраивает для него масштабные праздники. Но этот раз в честь крещения. Кажется, в любимом ребенке он души не чает! В микроблоге мужа певицы появилось трогательное видео, на котором он показал личико новорожденного малыша.Восхищенные поклонники принялись поздравлять мальчика с важным праздником, желать ему здоровья, а не которые не могли не отметить, что Даниель – вылитый продюсер."На дедушку похож! Если у дочки родится сын, то он унаследует гены ее отца...Так что, похоже подрастает один Иосиф Пригожин", – пишут пользователи под видео.