Пройти собеседование и трудоустроиться смогут посетители ярмарки вакансии в Солнцеве.

Пройти собеседование и трудоустроиться смогут посетители ярмарки вакансии в Солнцеве.Ситуация в стране довольно сложная, однако в Москве сейчас практически нет безработицы. Ее уровень составляет 0,4%. В поиске работы горожанам помогают центры занятости населения "", благодаря которым процесс трудоустройства становится максимально быстрым и удобным.Но найти работу в Москве можно даже не обращаясь в центр занятости. Так, в эту субботу, 26 ноября в торгово-развлекательном центре "Небо" (улица Авиаторов, 3а) пройдет ярмарка вакансий. Ее можно будет посетить с 12:00 до 16:00 всем желающим. Будет возможность пройти собеседование и трудоустроиться за один день.В ярмарке примут участие порядка 20 крупных компаний, в том числе:ГУП "Московский метрополитен";страховая компания "Совкомбанк жизнь";сеть предприятий быстрого обслуживания "Вкусно – и точка";девелоперская и строительная компания "ПИК";сеть магазинов товаров для детей "Детский мир";международный аэропорт Внуково;сеть супермаркетов Spar;сеть магазинов здорового питания "ВкусВилл";крупнейший автодилер "Рольф"."Это наш первый опыт проведения выездного мероприятия с работодателями, и мы надеемся на хорошие результаты", – сказала заместитель директора центра занятости "Моя работа" Анна Петухова.