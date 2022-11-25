Областные парламентарии в первом чтении приняли главный финансовый документ региона. Расходы...

Областные парламентарии в первом чтении приняли главный финансовый документ региона.Расходы областного бюджета составят 91 с половиной миллиард рублей, доходы – почти 84 миллиарда. Новый бюджет сохраняет социальную направленность – 67% расходной части пойдут на нужды населения региона. На здравоохранение заложено 32 миллиарда рублей. Это реконструкция и капитальные ремонты больниц и ФАПов, закупка автотранспорта и оборудования, обеспечение льготников лекарствами. Сфера образования и молодежной политики в следующем году получит 64 миллиарда.