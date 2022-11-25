Житель Узбекистана, который напал на водителя «Яндекс Такси» с ножом, сядет в тюрьму на 3,5 года. Об этом сообщили в пресс-службе Судогодского райсуда. В Судогодском районе обвиняемый вызвал

Житель Узбекистана, который напал на водителя «Яндекс Такси» с ножом, сядет в тюрьму на 3,5 года. Об этом сообщили в пресс-службе Судогодского райсуда. В Судогодском районе обвиняемый вызвал машину через «Яндекс такси». Во время поездки он попросил водителя остановить автомобиль у обочины, чтобы выйти. После остановки разбойник напал на водителя с ножом, повредив ему плечо,