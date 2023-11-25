Ансамбль «Русь» из Владимира отправился в большой гастрольный тур на Дальний Восток Артисты...

Ансамбль «Русь» из Владимира отправился в большой гастрольный тур на Дальний ВостокАртисты Владимирской областной филармонии отправились в гастрольный тур с программой «Русь Владимирская в песнях и танцах».Первой точкой в новом маршруте «Руси» стал Петропавловск-Камчатск, затем ансамбль выступит в Хабаровске, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области. После небольшого перерыва ансамбль отправится в Улан-Удэ.Программа построена на сочетании русского фольклора с элементами современных ритмов, с яркими сценическими зарисовками, музыкальными и хореографическими композициями, красочными декорациями и костюмами.Фото: Правительства Владимирской области