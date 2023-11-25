Двое жителей Мурома предстанут перед судом за кражу велосипедов на сумму более 37 тысяч рублей В...

Двое жителей Мурома предстанут перед судом за кражу велосипедов на сумму более 37 тысяч рублейВ Муроме завершено расследование уголовных дел в отношении 21-летнего и 22-летнего местных жителей. Молодые люди обвиняются в краже велосипедов, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области. Они были задержаны сотрудниками уголовного розыска в августе 2023 года.Сначала злоумышленники украли велосипед в подъезде жилого дома на улице Северная, который не был пристегнут замком. В этот же день сообщники, повредив противоугонный трос, украли еще один велосипед, находившийся рядом с домом на улице Кооперативной. Двухколесного транспорта лишилась и жительница улицы Экземплярского, который был припаркован на лестничной клетке.Общий материальный ущерб жителям составил более 37 000 рублей.Украденные велосипеды молодые люди частично перекрасили и планировали использовать в личных целях. Один из транспортов они разобрали на запчасти, два других были изъяты сотрудниками полиции и переданы хозяевам.В настоящее время уголовные дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.Фото: freepik.com