Двойные выплаты: в каких числах декабря перечислят пособия на детей во Владимирской области?
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Двойные выплаты: в каких числах декабря перечислят пособия на детей во Владимирской области?
До Нового года осталось чуть больше месяца, но молодые родители уже обеспокоены, когда придут выплаты на детей в декабре и что будет в январе.
! С учетом двойной выплаты пособий в декабре (за ноябрь и декабрь) в январе перечислений не будет. Следующая выплата на карты за январь будет в феврале, сообщает Социальный Фонд России.
Сроки первых выплат будут такими:
1 декабря (в пятницу) Социальный Фонд России перечислит на карты:
Единое пособие за ноябрь.
Путинское на первого ребёнка до 3 лет за ноябрь.
Пособие на детей 8-17 лет за ноябрь.
Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим за ноябрь и ряд других выплат.
5-ого декабря (во вторник) СФР будет перечислять на карты:
Ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до 3 лет за ноябрь.
8-ого декабря (в пятницу) СФР будет перечислять на карты:
Ежемесячное пособие по уходу до 1,5 лет работающим родителям за ноябрь.
! Сроки вторых выплат будут ориентировочно 28-29 декабря. СФР будет досрочно перечислять на карты все пособия, сроки выплаты которых выпадают на 1-8 января.
28-29 декабря перечислят на карты:
Единое пособие за декабрь.
Путинское на первого ребёнка до 3 лет за декабрь.
Пособие на детей 8-17 лет за декабрь.
Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим за декабрь и ряд других выплат.
Ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до 3 лет за декабрь.
Пособие по уходу до 1,5 лет работающим родителям за декабрь.
Пособия от соцзащиты поступают в каждом регионе по своим срокам, в зависимости от финансирования. Это в том числе ЕДВ на третьего и последующих детей до 3 лет, пособие 3-7 лет. Точный срок выплаты таких пособий можно уточнить в своем отделении соцзащиты.
Если получаете на почте, то ничего не поменяется, за декабрь - получаете в январе.
Фото: freepik.com