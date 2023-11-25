Двойные выплаты: в каких числах декабря перечислят пособия на детей во Владимирской области? До...

Двойные выплаты: в каких числах декабря перечислят пособия на детей во Владимирской области?До Нового года осталось чуть больше месяца, но молодые родители уже обеспокоены, когда придут выплаты на детей в декабре и что будет в январе.! С учетом двойной выплаты пособий в декабре (за ноябрь и декабрь) в январе перечислений не будет. Следующая выплата на карты за январь будет в феврале, сообщает Социальный Фонд России.Сроки первых выплат будут такими:1 декабря (в пятницу) Социальный Фонд России перечислит на карты:Единое пособие за ноябрь.Путинское на первого ребёнка до 3 лет за ноябрь.Пособие на детей 8-17 лет за ноябрь.Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим за ноябрь и ряд других выплат.5-ого декабря (во вторник) СФР будет перечислять на карты:Ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до 3 лет за ноябрь.8-ого декабря (в пятницу) СФР будет перечислять на карты:Ежемесячное пособие по уходу до 1,5 лет работающим родителям за ноябрь.! Сроки вторых выплат будут ориентировочно 28-29 декабря. СФР будет досрочно перечислять на карты все пособия, сроки выплаты которых выпадают на 1-8 января.28-29 декабря перечислят на карты:Единое пособие за декабрь.Путинское на первого ребёнка до 3 лет за декабрь.Пособие на детей 8-17 лет за декабрь.Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим за декабрь и ряд других выплат.Ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до 3 лет за декабрь.Пособие по уходу до 1,5 лет работающим родителям за декабрь.Пособия от соцзащиты поступают в каждом регионе по своим срокам, в зависимости от финансирования. Это в том числе ЕДВ на третьего и последующих детей до 3 лет, пособие 3-7 лет. Точный срок выплаты таких пособий можно уточнить в своем отделении соцзащиты.Если получаете на почте, то ничего не поменяется, за декабрь - получаете в январе.Фото: freepik.com