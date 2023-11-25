Эмоциональный житель Владимирской области записал видео с призывом спасать мерзнущих уток. Житель...

Эмоциональный житель Владимирской области записал видео с призывом спасать мерзнущих уток.Житель Гусь-Хрустального близко к сердцу принял историю одинокой утки, оставшейся зимовать на замерзающем городском водоеме, и опубликовал Вконтакте крик о помощи, в доступной форме выразив всю степень своего отчаяния.- Блин, спасите утку, елки-палки, Гусь-Хрустальный, вы че, очнитесь! Погибнет! Где все эти, как их там, животные, все эти защитники?! Вон она, ей осталось последний день, и все !Мужчина очень переживает, что утка не может самостоятельно улететь, но "животные защитники" еще раз напоминают. Городские кряквы - птицы выносливые, устойчивы к сильным морозам, не улетают с насиженных мест, пока есть возможность добывать пищу из воды и не нуждаются в помощи.видео Подслушано Гусь-Хрустальный, фото pxfuel.com