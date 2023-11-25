Как новогодние праздники отразятся на зарплатах владимирцев? Как известно, январь-самый короткий...

Как новогодние праздники отразятся на зарплатах владимирцев?Как известно, январь-самый короткий рабочий месяц, так как много праздничных дней."В январе 2024 года начнется с длинных выходных. Это связанно с тем, что по закону с 1 по 8 января — нерабочие праздничные дни. Учитывая, что 1 января в следующем году — это понедельник, у работников, работающих на условиях пятидневки, выходные начнутся с 30 декабря (суббота) и продлятся до 8 января включительно. В общей сложности — 10 выходных. И это никак не отразится на заработной плате работников, которым установлен оклад", - рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.Если же работнику не установлен оклад, а сдельная оплата труда, то все будет зависеть от объема выполненных работ или отработанных часов. Соответственно изменения в зарплате будут. Но таким работникам, если в период с 1 по 8 января они не будут работать, по закону работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение.Если же работник будет привлечен в нерабочие праздничные дни, такая работа должна быть оплачена в двойном размере.Что же касается отпуска в январе?Январь - не самый подходящий месяц для отпуска. Наличие нерабочих праздничных дней уменьшает количество рабочих часов таком месяце. Исходя из этого, чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее использовать отпуск в это время. Если в месяце мало рабочих дней (или рабочих часов), выгоднее поработать в этом месяце и получить заработную плату.Так, январе 2024 года будет всего 17 рабочих дней (136 часов). Учитывая это, стоимость одного рабочего дня будет выше по сравнению с другими месяцами. Поэтому, чтобы не потерять в деньгах, в январе имеет смысл поработать.Фото: freepik.com