Куда могут обращаться жители Владимира по вопросам зимней уборки города? Как сообщили в...

Куда могут обращаться жители Владимира по вопросам зимней уборки города?Как сообщили в пресс-службе администрации города Владимира, по вопросам уборки дворов, тротуаров необходимо звонить в МКУ «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон 8-960-721-49-49 (круглосуточно, перерывы с 12.00 до 13.00 и с 24.00 до 01.00).По вопросам зимней уборки во дворах многоквартирных домов жители города могут обратиться в свою управляющую организацию:АНО «Содействие и развитие», руководитель - Гусев Денис Николаевич, г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 32, оф. 196, тел.: 60-47-57, телефоны аварийно-диспетчерской службы: 60-47-57.ЗАО «Альтернатива», руководитель - Гришин Виктор Владимирович, г. Владимир, Суздальский пр-т, д. 9-а, оф. 4 тел.: 31-21-35; 21-08-15, телефоны аварийно-диспетчерской службы 44-25-92, 8-905-614-88-87.МКП г. Владимира «Жилищно-коммунальное хозяйство», руководитель Винарчик Анатолий Иванович, г. Владимир, ул. Асаткина д. 1-а, тел.: 44-72-44, телефоны аварийно-диспетчерской службы: 34-88-15, 8-960-737-55-59.МУП г. Владимира «Городская управляющая компания», руководитель - Немков Дмитрий Юрьевич, г. Владимир, проспект Ленина, д. 9, тел.: 45-10-43, телефоны аварийно-диспетчерской службы: 34-88-15, 44-37-90, 54-43-60, 36-69-58, 8-960-737-55-59.ООО «Альтаир-Плюс», руководитель - Клинышков Игорь Александрович, г. Владимир, ул. Студенческая, д.5-а, офис 210, тел.: 47-14-02, телефон аварийно-диспетчерской службы 47-14-02.ООО «Бельведер», руководитель - Игнатов Евгений Александрович, ул. Добросельская, д. 164-а, тел.: 21-10-12, телефоны аварийно-диспетчерской службы 21-37-67, 21-10-12, 8-920- 928-38-90, 8-905-142-98-98.ООО «БЭСТстрой», руководитель - Шмелева Марина Геннадьевна, г. Владимир, ул. Н. Островского, д. 66-а, тел.: 45-23-31, телефон аварийно-диспетчерской службы 36-69-58.ООО «Домжилсервис», руководитель - Гусев Денис Николаевич, г. Владимир, ул. Ставровская, д.1, оф1/1, телефон 60-26-36, телефоны аварийно-диспетчерской службы 60-47-57.ООО «Жилищная компания», руководитель - Угодин Николай Вадимович, г. Владимир, мкр. Юрьевец, Михалькова, д.1-а, помещение 8, телефон 26-17-46, телефон аварийно-диспетчерской службы 26-17-24.ООО «Жилищник-Центр», руководитель - Нечаев Александр Викторович, г. Владимир, ул. Горького, д. 40, оф. 67, телефон: 53-38-46, телефон аварийно-диспетчерской службы 49-25-03.ООО «Жилищник-Владимир», руководитель - Сидоров Михаил Юрьевич, г. Владимир, ул. Горького, д. 40, тел.: 53-15-07, телефоны аварийно-диспетчерской службы 53-17-41, 53-15-07.ООО «Жилремстрой», руководитель - Лысов Александр Владимирович, г. Владимир, ул. Лермонтова, д. 44, тел.: 53-43-43, телефоны аварийно-диспетчерской службы 42-30-30, 52-05-05.ООО «ЖилСтройСтандарт», руководитель - Пухов Олег Александрович, г. Владимир, мкр. Энергетик, ул. Энергетиков, д.25-б, тел.: +7 (904) 033-38-49, телефон аварийно-диспетчерской службы: +7 (904) 033-38-49.ООО «ЖСС», руководитель - Овсянников Андрей Константинович, г. Владимир, ул. Мира, д. 22, помещение 16, тел.: 60-00-25, телефоны аварийно-диспетчерской службы: 52-20-40.ООО «ЖЭУ», руководитель - Наварин Александр Владимирович, г. Владимир, ул. Северная, д. 9-б, телефон 60-20-14, телефон аварийно-диспетчерской службы 77-98-42.ООО «ИВТБС «Владимирский», руководитель - Вилков Владимир Геннадьевич, г. Владимир, ул. МОПРа, д.14, оф. 2, 3, тел.: 47-19-31, телефоны аварийно-диспетчерской службы: 60-12-47, 47-40-37.ООО «Квартал», руководитель - Кириллов Дмитрий Андреевич, г. Владимир, ул. Пушкарская, д. 46, оф. 415, тел. 77-82-02; телефоны аварийно-диспетчерских служб (с 17-00 до 8-30 в выходные и праздничные дни):- 8 (930) 030-03-14 - ул. Н. Дуброва, д.д. №№ 1; 3; 3А; 5; 47к.2; 47 к.3, 50 к.2; ул. В.Дуброва, д.2Б, д.8, ул. Офицерская, д.61, ул. Ново-Ямская, д.44, ул. Учительская, д.7,- 8 (930) 030-03-15 - пр-т Строителей д.д. №№ 13-А, 15-Д; 15-Е; 15-Ж; 28-В, Перекопский в/г, д.33; д.18, ул. Пушкарская, д.44, ул. Сурикова, 20-А, ул. Лакина, д.181, ул. Университетская, д. 8А;- 8 (930) 030-03-16 - ул. Ломоносова, д.д. №№ 10А; 11А; ул. Стрелецкая, д. 30А; Октябрьский в/г д. 23;- 8 (930) 749-94-16 - ул. Добросельская, д. 188-Б, к.1, ул. Герцена, 20, ул. Егорова, д.1-А, ул. 1-я Пионерская, д.37 к.1, 37 к.2.ООО «Компания «Наш дом - 3», руководитель - Матросов Александр Юрьевич, г. Владимир, пр-т Строителей, д. 1-а, тел.: 47-41-43, телефоны аварийно-диспетчерской службы: 8-905-611-64-64, 8-905-611-94-94, 8-902-888-40-03.ООО «Комтех», руководитель - Яблоков Леонид Юрьевич, г. Владимир, ул. Северная, д. 55-а, нулевой этаж, тел.: 47-20-30, телефон аварийно-диспетчерской службы: 47-20-30.ООО «КЭЧ», руководитель - Чернов Сергей Александрович, г. Владимир, ул. Перекопский городок, д.1 0, тел.: 33-70-48, телефон аварийно-диспетчерской службы: 36-69-58.ООО «Мой дом», руководитель - Гречишкин Сергей Валерьевич, г. Владимир, Суздальский пр-т, д. 3, оф. 325, тел.: 21-56-20, телефоны аварийно-диспетчерской службы: 21-54-84, 8-961-259-15-51.ООО «МУПЖРЭП», руководитель - Локостова Галина Юрьевна , г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, 3-а, тел.: 41-43-46, 31-79-58, телефоны аварийно-диспетчерской службы: 21-52-31, 66-65-23, 66-65-22.ООО «Наш дом», руководитель - Фомин Александр Вячеславович, г. Владимир, мкр. Оргтруд, ул. Новая, д. 3, тел.: 45-65-47, телефон аварийно-диспетчерской службы: 45-65-47.ООО «Новый дом», руководитель - Пахомов Александр Алексеевич, г. Владимир, ул Новгородская, д. 36, тел.: 66-65-96, +7 (962) 088-36-36, телефон аварийно-диспетчерской службы: 7 (961) 112-22-11.ООО «Оникс», руководитель - Дмитриев Николай Николаевич, г. Владимир, ул. Н. Островского, д. 66-а, тел.: 54-49-36, телефон аварийно-диспетчерской службы: 36-69-58.ООО «Ресурс», руководитель — Сорокин Михаил Анатольевич, г. Владимир, ул. Танеева, 38, 2 этаж, тел.: 77-30-40, телефон аварийно-диспетчерской службы: 77-30-40, +7 (991) 319-93-59.ООО «Слово и Дело», руководитель - Панкратова Надежда Александровна, г. Владимир, ул. Комиссарова, 4-а, тел.: 44-66-56, телефон аварийно-диспетчерской службы: 47-22-47.ООО «Содружество города Владимира», руководитель - Романов Алексей Юрьевич, г. Владимир, ул. Мира, д. 2-г, оф. 2, тел.: 33-60-86, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-930-830-23-10.ООО «ТЭК», руководитель - Бибин Сергей Александрович, г. Владимир, Офицерская, д. 14, тел.: 77-87-84, телефоны аварийно-диспетчерской службы: 77-87-84, 77-87-86.ООО «УК Люкс», руководитель - Пронин Михаил Владимирович, г. Владимир, ул. Ставровская, д.10, тел.: 54-58-06, телефон аварийно-диспетчерской службы: 36-69-58.ООО «УК «Доброе», руководитель - Макарова Марина Владимировна, г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 9-а, тел.: 41-40-21, телефон аварийно-диспетчерской службы: 34-88-15, 8-960-737-55-59.ООО «УК «Жилищные технологии», руководитель - Харин Андрей Александрович, г. Владимир, ул. Тракторная, д. 7-а, тел.: 22-25-50, телефоны аварийно-диспетчерской службы: 22-25-50.ООО «УК-Атлант», руководитель - Орехов Игорь Викторович, г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва, д. 17-а, тел.: 44-49-40, телефон аварийно-диспетчерской службы: +7 (900) 585-94-93.ООО «Универсал Строй», руководитель - Вавилин Роман Владимирович, г. Владимир, ул. Перекопский городок, д. 25, тел.: 52-10-20, телефон аварийно-диспетчерской службы: 34-88-15, 8-960-737-55-59.ООО «Мегаполис», руководитель - Лапшов Евгений Александрович, г. Владимир, ул. Куйбышева, д.5, тел.: 47-15-21, телефон аварийно-диспетчерской службы: 34-88-15, 8-960-737-55-59.ООО ЖРП «Заклязьменский», руководитель - Николаев Максим Эдуардович, г. Владимир, мкр. Заклязьменский, ул. Центральная д.11-а, тел.: 45-87-52, телефон аварийно-диспетчерской службы: 53-17-41.ООО УК «Порядок», руководитель - Давыдов Роман Валерьевич, г. Владимир, пр-т Ленина, д. 71, оф. 5, тел.: 77-96-59, телефоны аварийно-диспетчерской службы: 77-96-59.ООО УК «Старый город», руководитель - Цыплякова Марина Павловна, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 27, тел.: 36-27-01, телефон аварийно-диспетчерской службы: 60-11-65.ООО «УК «Белый парус», руководитель - Маслов Максим Александрович, г. Владимир, ул. Ново-Ямская, д.5, этаж 2, оф. 8, 10, тел.: 37-71-26, телефон аварийно-диспетчерской службы: 77-30-40, 8-991-319-93-59.ООО «УК ЖРЭП», руководитель - Мичурина Оксана Николаевна, г. Владимир, ул. Балакирева, д. 51-а, тел.: 37-70-43, телефоны аварийно-диспетчерской службы: 52-20-40.ООО «УК Вектор», руководитель - Костин Дмитрий Вячеславович, г. Владимир, ул. Чапаева, д. 5, тел.: 54-58-90, телефоны аварийно-диспетчерской службы: 46-64-03.ООО «Альянс», руководитель - Зотова Наталья Николаевна, г. Владимир, ул. Мира, д. 2-г, тел.: 33-60-86, телефон аварийно-диспетчерской службы: 34-88-15, 8-960-737-55-59.ООО «ДЖС», руководитель - Гусев Денис Николаевич, г. Владимир, ул. Крайнова, д. 5 к. 2 оф. 2/1, тел.: 60-26-36, телефоны аварийно-диспетчерской службы: 60-47-57.ООО «УК «Высота», руководитель - Беляев Алексей Николаевич, г. Владимир, пр-кт Ленина, д. 71-б, пом. 28, телефоны аварийно-диспетчерской службы: 60-22-32.ООО «Мастер'ок», руководитель - Мельников Никита Сергеевич, г. Владимир, ул. Мира, 2-г, офис 4, помещение 140, тел.: 53-05-29, телефон аварийно-диспетчерской службы: 34-88-15, 8-960-737-55-59.ООО «»УДМ Континент Владимир», руководитель - Корнилова Ольга Сергеевна, г. Владимир, ул. Горького, 50, этаж 1, пом. 58, тел.: 77-11-50, телефон аварийно-диспетчерской службы: 34-88-15, 8-960-737-55-59.ООО «УК «Гарантия», руководитель - Клевин Дмитрий Владимирович, г. Владимир, ул. Мира, д. 34, офис 203, тел.: 55-23-70, телефон аварийно-диспетчерской службы: 34-88-15, 8-960-737-55-59.ООО «Теплый мир», руководитель - Еременко Виталий Юрьевич, г. Владимир, ул. Василисина, д. 18-а, тел.: 8-903-831-46-03, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-903-831-46-03.Кроме того, в управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Пожаловаться на качество и оперативность уборки территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни.Телефон единой городской дежурно-диспетчерской службы - 05, ежедневно, круглосуточно.Фото: freepik.com