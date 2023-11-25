На сколько подешевеет красная икра к Новому году в 33-м регионе? В октябре стоимость красной икры...

На сколько подешевеет красная икра к Новому году в 33-м регионе?В октябре стоимость красной икры по сравнению с прошлым годом упала на 4-6%. Оптовые цены на Дальнем Востоке упали уже на 20-25%.Руководитель Федерального агентства по рыболовству, Шестаков Илья Васильевич заявил о снижении цен на красную икру. По его словам, за 9 месяцев 2023 года в России произвели больше 21 000 т лососёвой икры. Это вдвое больше, чем за весь 2022 год и почти столько же, сколько в 2021-м.Из данных Росстата следует, что стоимость икры непрерывно повышалась с августа 2022 года, но в конце лета 2023 года тенденция изменилась, и цены пошли вниз. Так, в августе икра подешевела на 0,8%, в сентябре — на 0,6%, в октябре —- уже на 2,5% (к сентябрю).«У нас очень хороший вылов, объём производства тоже вырос. Поэтому цена на горбушевую икру точно должна снизиться», — заявил Илья Васильевич.Начальник Росрыболовствя считает, что подешевеет не только икра, но и рыба. По его словам, все предпосылки к тому, чтобы в цене снизилась «как минимум горбуша», есть. У рыбаков она уже подешевела примерно в 1,5 раза, добавил он.По словам экспертов, до магазинов снижение цен может дойти не сразу и, возможно, не в полном объеме. К Новому году спрос на икру может сильно вырасти и цена пойдет вверх. Скорее всего, это случится после 10 декабря.Фото: freepik.com