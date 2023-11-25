Птица плавала на небольшом участке пруда с тонким льдом, где проступала вода. Ее заметила неравнодушная жительница улицы Студенческой 24 ноября, сообщили в Госохотинспекции. Сотрудники

Птица плавала на небольшом участке пруда с тонким льдом, где проступала вода. Ее заметила неравнодушная жительница улицы Студенческой 24 ноября, сообщили в Госохотинспекции. Сотрудники Госохотинспекции прибыли на место в тот же день. Утка сидела одна. При приближении человека птица начала неохотно уходить от преследования и даже вставать на крыло, но могла пролететь только несколько десятков