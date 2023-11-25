Народные приметы на 26 ноября. Почему с Ионна Златоуста начиналась пельменная пора? В...

Народные приметы на 26 ноября. Почему с Ионна Златоуста начиналась "пельменная пора"?В воскресенье, 26 ноября 2023 года Православной церковью почитается память Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.Утром в этот день крестьяне отправлялись в церковь, чтобы помолиться Иоанну Златоусту, а затем начиналась «пельменная пора». Этот обычай был связан с поверьем, согласно которому, чем больше пельменей крестьяне налепили и съели, тем счастливее и удачливее будет следующий год. Женщины готовили фарш из мяса, рыбы и грибов, после чего всей семьей садились за лепку пельменей. Искусство лепки пельменей было важным семейным мероприятием. Так как пельменей получалось много, их выносили на улицу для замораживания.Что можно и нельзя делать в праздник Златоуст?По традиции отправлялись на утреннюю службу в храм. После возвращения из церкви женщины садились лепить пельмени. Днем проходило праздничное застолье, на которое приглашали соседей и родственников.В день Иоанна Златоуста можно отправляться в дальнюю дорогу. Путешествие будет удачным.В день Ивана Златоуста, нельзя делать и есть первые блюда. У того, кто их приготовит или съест в этот день, в жизни начнется неопределенность.Нельзя сегодня постиранные вещи сушить дома. Их нужно хотя бы на некоторые время вывесить на улицу, чтобы их мог обдуть ветер. Считается, что таким образом можно избавиться от болезней и неприятностей – все ветер выдует и унесет подальше.Запрещается 26 ноября резко менять планы, иначе ничего не получится. Тот же, кто будет следовать намеченной схеме, добьется больших результатов. Поэтому так важно определиться с планом действий и четко его придерживаться.26 ноября нельзя много и попусту болтать, сплетничать и судить других, наговаривать и лгать. Тот, кто запрет нарушит, в скором времени тяжело заболеет, да и другие беды к нему придут.Народные приметы на 26 ноября 2023 годаЕсли идёт дождь или ненастье, то в следующем году будет богатый урожай.В печи угли ярко тлеют – будет непогода.Днём порывистый ветер, который к вечеру затихает – ожидается потепление.Млечный путь хорошо виден – к стуже.Если звезды ярко сверкают на небе, то жди снегопада и похолодания.Слышно как лес шумит – погода испортится.Днем снегопад – к вечеру мороз.Деревья инеем покрылись – к хорошему урожаю.Любые осадки в этот день сулят наступление урожайного года.Фото: freepik.com