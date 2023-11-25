Не смог улететь из-за вывиха крыла: во владимирский центр реабилитации «Воронье гнездо» привезут...

Не смог улететь из-за вывиха крыла: во владимирский центр реабилитации «Воронье гнездо» привезут раненого лебедяНа замерзшем пруду в поселке Октябрьском Борского района остался лебедь, который не смог улететь из-за травмированного крыла. Жители Бора поймали птицу и связались с представителями нижегородского «Зоопатруля», что бы те помогли лебедю. Об этом рассказала зоозащитница Лара Саплина.Представители «Зоопатруля» приехали за лебедем в поселок Октябрьский. Левое крыло птицы было окровавлено, практически все оперение кисти отсутствовало.Зоозащитники забрали раненую птицу и направились в ветеринарную клинику. Врачи обработали раны и сделали лебедю рентген, который показал, что крыло вывихнуто.Сейчас лебедь находится на передержке в поселке Малое Козино у многодетной матери и волонтера Виктории, не раз спасавшей животных. Волонтеры доставят лебедя в центр реабилитации «Воронье гнездо», который находится во Владимирской области.Ранее мы рассказывали, как птенец цапли, которого спас владимирский биолог Руслан Жуков, обрёл дом, Сойка Кошка поселилась в окрестностях центра помощи диким птицам "Воронье гнездо" под КиржачомФото: СЕМЁНОВ в курсе