По прогнозам синоптиков на Владимирскую область надвигается глубокий циклон В воскресенье, 26...

По прогнозам синоптиков на Владимирскую область надвигается глубокий циклонВ воскресенье, 26 ноября 2023 года, погода в 33-м регионе будет пасмурная, пройдет небольшой снег.Температура воздуха днем до -3°C. Ночью столбик термометра опустится до -8°C.Ветер северо-восточный, 3м/с.Атмосферное давление пониженное от 735 до 741 мм ртутного столба.Народный прогноз погодыВ это время «всякая зябь останавливается в росте», то есть земля погружается в сон до весны. В старину говорили: «Созывает зима свою свиту: вьюги и метели, и даёт холодам наказ – оттепели унять». Иней на деревьях в этот день говорил, что можно ожидать хорошего урожая.Фото: freepik.com