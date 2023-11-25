С мамой в музей: жителей Владимирской области приглашают бесплатно посетить экспозиции...
"С мамой в музей": жителей Владимирской области приглашают бесплатно посетить экспозиции Гороховецкого историко-архитектурного музея
26 ноября 2023 Гороховецкий историко-архитектурный музей приглашает отметить международный праздник День матери.
Дети (до 18 лет) и их мамы в рамках культурно-просветительской акции "С мамой в музей" могут бесплатно посетить:
- экспозиции Музея археологического наследия (Дом Канонникова, г.Гороховец, ул.Набережная, 44);
- экспозиции Музея купечества (Дом Сапожникова, г.Гороховец, ул.Нагорная,4);
- экспозиции Музея технической мысли «Марфа Посадница» (Дом Морозова, г.Гороховец, ул.Ленина, 83);
- фотовыставку «Лучший город Земли» Светланы Зеленовой (Дом Канонникова, г.Гороховец, ул.Набережная, 44);
- художественную выставку «О Гороховце с восторгом» Сергея Сиренко (Дом Семенычева, г.Гороховец, ул.Ленина, 17)
Фото: freepik.com