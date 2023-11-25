Школьников Владимирской области приглашают принять участие в онлайн-олимпиаде «Безопасный...

Школьников Владимирской области приглашают принять участие в онлайн-олимпиаде «Безопасный интернет»28 ноября 2023 года всех российских школьников приглашают на онлайн-состязание под названием «Безопасный интернет». Олимпиада пройдет на образовательной платформе Учи.ру и продлится до 25 декабря. Участие бесплатное."Олимпиада направлена на повышение цифровой грамотности школьников и формирование у них знаний и навыков безопасного поведения в интернете. Интерактивные задания позволяют проверить знание правил безопасного поведения во всемирной сети, умение применять их на практике, а также получить новую информацию в доступной и понятной ребятам форме", - сообщается в Правительстве Владимирской области.Пройти олимпиаду можно как в школе, так и дома. Для участия в ней, ученикам 1-9 классов достаточно иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в интернет.Необходима регистрация на платформеФото: freepik.com