Специалисты рассказали владимирцам, как вырастить оливковое дерево в домашних условиях - Символ...

Специалисты рассказали владимирцам, как вырастить оливковое дерево в домашних условиях- Символ мира. Оливковое дерево станет героем рубрики "Во саду ли, в огороде".В Средиземноморье много долгожителей. И некоторые ученые объясняют этот феномен особой кухней. Дело в том, что местное население употребляет в пищу оливки и оливковое масло. Им заправляют большинство блюд. И только на нём готовят еду. Издревле женщины использовали оливковое масло в косметических целях. И долго сохраняли молодость и красоту. Много легенд и преданий связано с оливой. Так Библейский Ной выпустил голубя в небо, чтобы гнев Бога на людей стих. Голубь нашел землю и вернулся с оливковой ветвью в клюве. Оливковая ветвь стала символом мира: люди использовали ее, чтобы объявить перемирие, отдав своим врагам. Неплохо бы тем, у кого олива произрастает с древних библейских времён, вспомнить сейчас эту добрую традицию. Олива вдохновляла поэтов" «Я знаю твое чародейство, олива, ты кровь из земли добываешь для мира!». Федерико Гарсия Лорка. И художников - помните графический рисунок белого голубя Пикассо с оливковой веткой в клюве? Один из самых узнаваемых символов мира на планете стал эмблемой Всемирного конгресса сторонников мира. А ещё оливковое масло служило топливом для священных светильников в греческих храмах и питало факелы древних Олимпийских игр. Хотелось бы вам иметь это чудо-дерево у себя дома? Вырастить его помогут ведущие рубрики Виктория Михеева и Валентина Блинова.- Валентина Васильевна, мы иногда рассказываем о растениях, которые не растут в нашей местности. Но нам удавалось всё-таки их выращивать в домашних условиях. И сегодня мы расскажем об оливе.- Между прочим, оливковое дерево выращивается в Средиземноморье более 10 тысяч лет. И можно попробовать вырастить оливу у нас сейчас. В наших краях. Взять свежую или вяленую оливку и вырастить. Один человек даже принёс мне дерево небольшое на Станцию юннатов. Это чудо до сих пор растёт у нас.- Его надо содержать в тепличных условиях?- Причём есть особенности. Оно любит субтропический климат. Значит, летом не надо его содержать при температуре свыше 30 градусов. Зимой - 10-15 градусов. Ему нужно много света, влажность воздуха умеренного уровня. Поддерживать влажность с помощью увлажнителя воздуха или опрыскивания. Поливать умеренно, дренаж в горшке должен быть. У дерева глубокая корневая система, горшок лучше керамический, 60 см. в высоту. Может вырасти до потолка. И давать плодов от 600 граммов до 2-3 килограммов.- Оливки едят только в обработанном, консервированном виде или после долгого вымачивания в солёной воде. "Живые" есть невозможно, горечь непереносимая. Так что, надо уметь их обработать после сбора урожая. Но сначала надо вырастить оливу.- Можно найти вяленые плоды. Замочить, освободить от мякоти. Найти острый конец и тупой. И с тупого конца аккуратно, чтобы не повредить зародыш, сделать небольшое повреждение. Иначе не пробьётся ни корешок, ни стебелёк. Ещё раз замочить в тёплой воде. Просушить и посадить на глубину около 1,5-2 см. Почву приготовить нейтральную или слегка щелочную. Почва должна быть рыхлая, чтобы влага не задерживалась.- Мой опыт подсказывает, что свежие семена, не вяленые, прорастают гораздо лучше. Если есть возможность привезти плод из средиземноморского края, лучший вариант для выращивания. И очень интересный эксперимент, если вы там отдыхали, то растение будет напоминать вам об отпуске и создавать настроение праздника.- При этом у оливы всхожесть 50%. Значит, плодов надо брать в 2 раза больше. И после всходов некоторые проростки могут погибнуть. Но как экзотично смотрится олива. У него длинные узкие листья, как у олеандра. Даже уже. Лист двуцветный, изогнутый. Нижняя сторона такая седоватая. Красиво будет смотреться и дома, и в зимнем саду. Как оно цветёт! Долго, удивительные цветки, изысканный аромат. Но опылять дома придётся вручную, кисточкой.- Только не надейтесь, что из банки с консервированными оливками вы получите плоды, способные к прорастанию. Они прошли обработку. Только для кулинарных изысков годятся. Берите свежие плоды.- Разумеется. Да и свежая не всегда прорастает. Но эксперимент того стоит.Любопытные факты. Оливковое дерево является вечнозеленым. Люди собирают не только оливки, но используют и листья, и древесину. Средняя продолжительность жизни оливы составляет от 300 до 600 лет. Однако может жить до 2000. Одно из старейших оливковых деревьев в мире растет на острове Крит. Ему больше 3000 лет и оно до сих пор плодоносит. И если вы хотите, чтобы в вашем доме надолго воцарился мир, вырастите оливу.Поверьте, это работает, утверждают ведущие рубрики Виктория Михеева и Валентина Блинова.Фото: freepik.com