Свыше 220 тысяч голосов набрали проекты Владимирской области на сайте Достижения.РФ. Голосование...

Свыше 220 тысяч голосов набрали проекты Владимирской области на сайте Достижения.РФ.Голосование за успехи и проекты регионов нашей страны на всероссийском портале продолжается.На сайте Достижения.РФ представлен 21 проект владимирского региона. В их числе- экологические маршруты в национальном парке "Мещёра", фестиваль "Богатырские игры" и первая в мире вакцина от COVID-19, произведенная во Владимирской области. Поддержать НАШИ проекты может каждый житель Владимирской области. Для этого нужно зайти на сайт Достижения точка РФ и выбрать понравившийся проект. Регистрация не требуется. Достижения- один из проектов, приуроченных к международной выставке- форуму "Россия". На ВДНХ она будет работать до 12 апреля 24-ого.