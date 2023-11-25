Пожар произошел в частном доме №33 в селе Циркуль. Огонь распространился на площадь 42 квадратных метра, сообщили в пресс-службе МЧС по области. Пожар тушили 10 спасателей. Судя по фото, дом

Пожар произошел в частном доме №33 в селе Циркуль. Огонь распространился на площадь 42 квадратных метра, сообщили в пресс-службе МЧС по области. Пожар тушили 10 спасателей. Судя по фото, дом сгорел дотла. От деревянной постройки остались обугленные стены. В огне также пострадал 1 человек. Ранее во Владимире спасли человека из горящей квартире. Пострадавший выжил, но