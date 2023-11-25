Работы по монтажу плитки на улице Первомайской проводят уже после выпадения снега.

В ходе проверки Муромская городская прокуратура обнаружила срыв срока контракта при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Между МБУ округа Муром «Благоустройство» и ООО «Эко-Транс» были заключены 2 контракта на 126 млн рублей на выполнение работ по благоустройству историко-туристической части улицы Первомайская, в том числе выполнение дорожного покрытия, освещения и озеленения. Срок контракта обозначили до 31 октября текущего года.По факту проверки было установлено, что часть работ выполнена несвоевременно, кроме того, плитку укладывают уже после выпадения снега.Генеральному директору подрядной организации было внесено представление, устранение нарушений контролирует прокуратура.