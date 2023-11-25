В Муроме традиционно пройдут Международные соревнования по кёрлингу С 29 ноября по 4 декабря 2023...

В Муроме традиционно пройдут Международные соревнования по кёрлингуС 29 ноября по 4 декабря 2023 пройдут Международные соревнования «Murom Classic 2023» по кёрлингу. Соревнования пройдут на базе крытого тренировочного катка «Кристалл», сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.О составе участников и программе будет известно позже.Напомним, в прошлом году сборной команде Владимирской области на турнире удалось завоевать бронзу.Ранее мы рассказывали, в октябре 2023 года муромские кёрлингистки завоевали серебро на Чемпионате ЦФО среди женщинФото: freepik.com