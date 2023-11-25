В Петушках прокурор требует обеспечить многодетную семью земельным участком Как сообщает...

В Петушках прокурор требует обеспечить многодетную семью земельным участкомКак сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в Петушках проведена проверка по обращению местного жителя. Семья обратившегося является многодетной, с октября 2021 года состоит на очереди на предоставление в собственность бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства.До настоящего времени земля органом местного самоуправления семье не предоставлена. По результатам проверки прокурор обратился в Петушинский районный суд с требованием об обязании администрации г. Петушки устранить допущенные нарушения.Суд удовлетворил заявленные исковые требования. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.Фото: freepik.com