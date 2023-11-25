В Петушках прокурор требует обеспечить многодетную семью земельным участком
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В Петушках прокурор требует обеспечить многодетную семью земельным участком
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в Петушках проведена проверка по обращению местного жителя. Семья обратившегося является многодетной, с октября 2021 года состоит на очереди на предоставление в собственность бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
До настоящего времени земля органом местного самоуправления семье не предоставлена. По результатам проверки прокурор обратился в Петушинский районный суд с требованием об обязании администрации г. Петушки устранить допущенные нарушения.
Суд удовлетворил заявленные исковые требования. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.
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