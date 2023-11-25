«Рено Логан» с тремя пассажирами улетела в кювет и перевернулась по дороге в Ставрово в Собинском районе в пятницу, 24 ноября. Авто увидели спасатели регионального «Россоюзспаса», когда

«Рено Логан» с тремя пассажирами улетела в кювет и перевернулась по дороге в Ставрово в Собинском районе в пятницу, 24 ноября. Авто увидели спасатели регионального «Россоюзспаса», когда возвращались с тренировки на особо опасном объекте в Кольчугино. Об этом они сообщили в соцсетях. В машине находился 73-летний водитель, женщина 47 лет и две девушки, одной 16