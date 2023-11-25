Также приватизировать планируется и другие предприятия

Часть владимирских муниципальных предприятий будет приватизирована в 2024-2025 годах, следует из прогноза социально-экономического развития на ближайшие три года. Дакумент размешен на сайте мэрии Владимира.Так, в 2025 году приватизация ждет муниципальные предприятия «ЖКХ», «Владимирский центральный рынок», «Городская управляющая компания», «Специализированный комбинат ритуальных услуг», «Владимирские тепловые электрический сети». Форму этих предприятий изменят на ООО.Также муниципальными перестанут быть другие предприятия: «Столовая «Надежда», «Комбинат питания «Школьный», «Комбинат питания «Сунгирь», «Мелкий опт», «Центр геодезии», но их судьба не известна, так как в список ООО их не включили.Ранее мы писали, что реновация Центрального рынка на Батурина.