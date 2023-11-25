Во Владимирской области более 370 гектаров сельхозземель обследовано с использованием...

Во Владимирской области более 370 гектаров сельхозземель обследовано с использованием квадрокоптераУправление Россельхознадзора выявляют большое количество нарушений в земельном законодательстве. Наиболее часто встречаемые — зарастание сельхоз земель сорняками и другой растительностьюТак специалистами ведомства в октябре 2023 года, с помощью беспилотного летательного аппарата проведен осмотр 23-х земельных участков, общей площадью 375 гектаров в Собинском районе. И также выявлены факты нарушения использования земель. Как уточнили в ведомстве, один из участков, заросший деревьями и кустарниками, принадлежит юридическому лицу. Ранее собственнику земельных участков было объявлено предостережение о недопустимости нарушений.Как сообщает Управление Россельхознадзора, принято решение о направлении искового заявления в суд, чтобы собственник земли за свой счет расчистил участок от зарастания сорняками и кустарниками.Фото: freepik.com