Во Владимирской области в прокат выходит новый анимационный мультсериал Мини-Мишки: Новые...

Во Владимирской области в прокат выходит новый анимационный мультсериал "Мини-Мишки: Новые приключения".Герои любимого мультфильма - в кино. Авторы говорят, проект будет интересен и детям, и взрослым.Мини-мишки выросли до большого экрана. И ждут в гости маленьких телезрителей. Спин-офф любимого мультфильма от студии "Паровоз" расскажет о новых приключениях мимимишной компании в игрушечном городке.У неугомонного Кеши, любознательного Тученции и заботливой Лисички снова уйма дел и поводов для веселья. А еще - много новых друзей. Помимо хорошо знакомых героев, вроде крота Вали, енотов Сани и Сони и цыпленка Цыпы в мультфильме появляются новые персонажи.Вместе песенки поют и читают книжки. Вместе познают мир, помогают друг другу победить страхи... стеснение. Вполне по-взрослому решая детские проблемы. Зрители говорят, эпизоды смотрятся как один мультфильм.После большого проката "Мини-мишки" отправятся на широкий экран. Сборник серий можно будет увидеть в эфире телеканала "Мульт".Дарья Давыдова. "Вести-Владимир".