Во Владимирской области впервые в медицину внедрят искусственный интеллект Во Владимирской области...

Во Владимирской области впервые в медицину внедрят искусственный интеллектВо Владимирской области впервые в здравоохранении внедряется медицинское изделие на основе искусственного интеллекта."Благодаря новым технологиям, маммографические исследования уже до конца 2023 года будут анализировать на качественно новом уровне. Сервис настроен на автоматическую обработку искусственным интеллектом всех маммографий с подключенных устройств к Центральному архиву медицинских изображений. Это означает, что до того, как снимок попадёт в руки рентгенологу, он будет «прочитан» искусственным интеллектом и описан по утверждённому алгоритму. Таким образом, применение искусственного интеллекта увеличивает продуктивность, как начинающего рентгенолога, так и специалиста со стажем", - сообщают в Минздраве Владимирской области.В 20 медицинских организациях Владимирской области подключены 22 цифровых маммографических аппарата:– Центральная поликлиника г.Владимира;– Городская клиническая больница №5 г.Владимира;– Кольчугинская центральная районная больница (ЦРБ);– Областной клинический онкодиспансер;– Областная клиническая больница;– Городская больница №6 г.Владимира;– Городская больница №4 г.Владимира;– Киржачская районная больница (РБ);– Камешковская РБ;– Гороховецкая РБ;– Вязниковская РБ;– Городская больница №2 г.Владимира;– Селивановская РБ;– Муромская ЦРБ;– Суздальская РБ;– Меленковская ЦРБ;– Судогодская ЦРБ;– Центральная городская больница города Коврова;– Юрьев-Польская ЦРБ;– Собинская РБ.В 2024 году планируется дополнительно приобрести цифровые маммографы для Вязниковская РБ (поликлиника п.Никологоры) и ЦГБ г.Коврова (взрослая поликлиника).Фото: freepik.com