Капремонт стартовал в марте этого года, работы ведет фирма «Фаворит» на сумму 78 миллионов рублей.

Во Владимире подрядчик, который проводит реконструкцию школы №26, имеет всего один день для завершения работ. Сроки контракта истекают сегодня, однако окончательная сдача объекта должна произойти до 25 декабря. Как пишет «Чеснок», в настоящее время на территории школы продолжается ремонт.Капремонт стартовал в марте этого года, работы ведет фирма «Фаворит» на сумму 78 миллионов рублей. Вице-губернатор Владимир Куимов в октябре контролировал ход работ, на тот момент было выполнено лишь частичное обновление: заменены полы, сантехника и система электроснабжения, шла установка батарей. Учебный процесс для учеников 26-й школы продолжается в здании ДТЮ.Напомним, ранее мы писали, что