Известная журналистка Маргарита Симоньян пожаловалась на недоброжелателя. Неизвестный пожелал смерти ее младшему ребенку.

Известная журналистка Маргарита Симоньян пожаловалась нанедоброжелателя. Неизвестный пожелал смерти ее младшему ребенку.Маргарита активно занимается благотворительностью.Журналистка и ее супруг режиссер Тигран Кеосаян помогает одиноким матерям смаленькими детьми. Симоньян сама многодетный родитель, не так давно у знаменитостипоявился третий ребенок."Нашей Маро уже два месяца! Когда она родилась, мы решилиотблагодарить Бога, помогая нуждающимся недавно родившим мамочкам купить, чтонужно для младенца.Каждый день Маро будет отправлять 20—30 тысяч нуждающейся маме. И будет так делать, пока ее собственные мама и папа работают", – отмечала Маргарита Симоньян.Между тем светлый порыв журналистки оценили не все. Кто-тоиз подписчиков звезды в "Инстаграм" оставил кошмарное сообщение."Ну от миллиардов государственных стыдно не пожертвовать. Нуэто как смсками. Чудовищной ненасильственной и скорейшей смерти вашей Маро у вас на глазах. За все, что выделаете. Сдохнуть ей, малышке", – написал недоброжелатель.25 Дек 2019 в 1:48 PSTопубликовала скрин сообщения в микроблоге.Журналистка намерена найти злопыхателя."Друзья, а как вы считаете, вот этого автора можно найти ивежливо поговорить? Есть тут такие умельцы?" – обратилась она к подписчикам.Интернет-обыватели порекомендовали обратитьсяв правоохранительные органы. Пожелание смерти невинному младенцу многихшокировало.