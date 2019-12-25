Бывший президент Украины Петр Порошенко превысил полномочия и по своему усмотрению изменил Конституцию страны. Политику грозит от десяти лет лишения свободы.

Бывший президент Украины Петр Порошенко превысил полномочия и по своему усмотрению изменил Конституцию страны. Политику грозит от десяти лет лишения свободы.Петр Порошенко должен был получитьсолидный тюремный срок. С таким заявлением выступил украинский политик АлексейЖуравко. Бывшему президенту вменяют преступления по нескольким статьямУголовного кодекса, в том числе по 111-й – "Государственная измена".Журавко напомнил, что в "Декларации и государственномсуверенитете" от 1990 года Украина была объявлена нейтральным ивнеблоковым государством. Порошенко за время президентства отменил эти нормы."Мошеннически протянул в Конституцию Украины еестремление стать членом Североатлантического альянса (НАТО). Это всенезаконно!" – написал политик в своей колонке на сайте информационногоагентства News Front.Внеблоковый статус Украины нельзя считать упраздненным, ведьрезультаты всенародного референдума никто не отменял, подчеркнул Журавко.своими действиями поставил под угрозу безопасность и суверенитетстраны, привел фактически к уничтожению ее государственности, написал политик.Он обвинил экс-президента в государственной измене. СогласноУголовному кодексу Украины, это преступление наказывается лишением на свободы насрок от десяти до 15 лет.Может с дебилами нужно на их языке разговаривать? 1.Распустить украину2.Отказаться от гривны3.Вывести войска Нато4.Вывести войска с Донбасса.5.амнистия, только тем, кто не отчислял военный сбор6.Право голосовать только тем, кто не голосовал за порошенко и зеленского.— Евгений Донецкий (@DaArkhus)За несколько месяцев до окончания полномочий внесизменения в Конституцию и закрепил в ней курс на вступление в НАТО. Президентстал гарантом движения страны в Североатлантический альянс.