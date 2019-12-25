Бывший президент Украины Петр Порошенко превысил полномочия и по своему усмотрению изменил Конституцию страны. Политику грозит от десяти лет лишения свободы.
Бывший президент Украины Петр Порошенко превысил полномочия и по своему усмотрению изменил Конституцию страны. Политику грозит от десяти лет лишения свободы.
Петр Порошенко должен был получить
солидный тюремный срок. С таким заявлением выступил украинский политик Алексей
Журавко. Бывшему президенту вменяют преступления по нескольким статьям
Уголовного кодекса, в том числе по 111-й – "Государственная измена".
Журавко напомнил, что в "Декларации и государственном
суверенитете" от 1990 года Украина была объявлена нейтральным и
внеблоковым государством. Порошенко за время президентства отменил эти нормы.
"Мошеннически протянул в Конституцию Украины ее
стремление стать членом Североатлантического альянса (НАТО). Это все
незаконно!" – написал политик в своей колонке на сайте информационного
агентства News Front.
Внеблоковый статус Украины нельзя считать упраздненным, ведь
результаты всенародного референдума никто не отменял, подчеркнул Журавко.
своими действиями поставил под угрозу безопасность и суверенитет
страны, привел фактически к уничтожению ее государственности, написал политик.
Он обвинил экс-президента в государственной измене. Согласно
Уголовному кодексу Украины, это преступление наказывается лишением на свободы на
срок от десяти до 15 лет.
Может с дебилами нужно на их языке разговаривать? 1.Распустить украину
2.Отказаться от гривны
3.Вывести войска Нато
4.Вывести войска с Донбасса.
5.амнистия, только тем, кто не отчислял военный сбор
6.Право голосовать только тем, кто не голосовал за порошенко и зеленского.
— Евгений Донецкий (@DaArkhus)
За несколько месяцев до окончания полномочий внес
изменения в Конституцию и закрепил в ней курс на вступление в НАТО. Президент
стал гарантом движения страны в Североатлантический альянс.