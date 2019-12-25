Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко часто подвергается критике. На этот раз девушка смогла противостоять хейтерам.

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко часто подвергается критике. На этот раз девушка смогла противостоять хейтерам.Пользователи Сети напали на жену спортсмена с расспросами. Многие попытались подловить модель на лжи, но сделать им этого не удалось.Костенко предложила поклонникам задать ей интересующие их вопросы и пообещала на все ответить. Собственно, Анастасия сдержала слово. Причем она не поленилась и сделала это очень развернуто.Так, фолловеров интересовало, почему некогда заявившая о неприязни к детскому мейк-апу девушка красит губы своей полуторагодовалой дочери. Потому что, глядя на многие снимки Миланы в "Инстаграме" ее матери, создается впечатление, что девочка пользовалась блеском.25 Дек 2019 в 6:03 PSTАнастасия поспешила оправдаться. Она объяснила, что ее просто-напросто неправильно поняли. Ей не нравится, когда слишком сильно прибегают к помощи фоторедакторов. От этого лицо начинает выглядеть неестественно и сильно отличается от себя в реальности."Милаша часто облизывает губы, никто их не красил. Ну и я могла поцеловать, в конце концов", – заявила Костенко.