25.12.2019

2019-12-25 09:45:19

Автодор отвечает на вопросы жителей Владимирской области

В Радужном в субботу прошел митинг. Ключевой его темой стало строительство трассы М 12 Москва-Казань.Жители не против автобана, но они обеспокоены, что дорога затронет их интересы, пойдет в непосредственной близости к Радужному и заденет несколько деревень.

Где пройдет трасса, предусмотрена ли компенсация за близкое соседство с трассой? Можно ли перенести будущий автобан М12 южнее Радужного? И возможно ли найти трассировку дороги, которая устроит всех? Ответы на вопросы жителей ищет и государственная компания "Автодор". По закону, в закрытом территориальном образовании, которым является Радужный, установлен особый режим земель и ограничен даже въезд на территорию. Специалисты Автодора обратилась в Минпромторг с запросом о возможности прохождения дороги по территории ЗАТО. Ответа еще нет. При этом определенно - М12 быть. И проектировщики видят в ней большие возможности для развития всей Владимирской области . Прежде всего , экономические.

Михаил Блинкин, председатель общественного совета Минстроя РФ, директор института экономики и транспорта высшей школы экономики: «Первый главный эффект, который получит Владимирская область от этой дороги, заключается в том, что у нас города Владимирской области, населенные пункты, где тоже люди живут, получат совершенно нормальную дорогу, по которой едет сельский, городской автобус, и есть федеральная трасса, по которой едут транзитные фуры. Это разделение имеет принципиальное значение: социальное, экономическое, психологическое. У нас на дороге М7 Волга на сто километров гибнет людей больше, чем на всей федеральной трассе.»

М12 свяжет не только Москву и Казань, это транспортный коридор из Европы в Китай. Ее протяженность 729 км, трасса включена в магистральный план развития инфраструктуры. Правительством утверждены изменения в схему территориального планирования России, согласованные, в том числе, и регионами. Участок от Москвы до Владимира должен быть построен до 2024 года. А трассу от Владимира до Арзамаса планируют запустить в 2025 году. Возможность без пробок доехать до Москвы за полтора часа, развитие придорожного сервиса, разгрузка и снижение аварийности на М7 дорожники называют также в числе плюсов от новой дороги. Владимирский участок - непростой, признают проектировщики. С одной стороны, пойма Клязьмы, а с другой - охраняемая природная территория. И конечно, главный вопрос: что будет с собственностью, которая попадает под территорию строительства. Трассировка будет выполнена так, чтобы максимально обойти частные владения и земельные участки. Дорожники обещают: будут разговаривать с каждым владельцем. Для этого ГТРК "Владимир" и открыла "Горячую линию". Все вопросы, которые поступят на номер Whatsapp 8(919) 019-62-62, будут адресованы в компанию «Автодор».

Наталья Головешкина, Екатерина Гусева, Илья Хлудов. «Вести-Владимир»