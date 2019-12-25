25.12.2019

2019-12-25 16:30:03

Банк России предупредил владимирцев о плохих Сантах и злобных оленях

Банк России выпустил карточки в новогоднем стиле, чтобы предупредить граждан о мошенниках. И решили в доступной форме рассказать, чего не надо делать, а что надо. Например, необходимо сверять цены во время распродаж, проверять лицензию банка перед открытием вклада, при покупках в интернете пользоваться проверенными сайтами.