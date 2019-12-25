Скандальный блогер Лена
Миро высказалась о романе наследницы Ивана Урганта. Эрика закрутила в США роман
с чернокожим парнем.
Скандальный блогер Лена
Миро высказалась о романе наследницы Ивана Урганта. Эрика закрутила в США роман
с чернокожим парнем.
По
словам светской обозревательницы, Иван Урган – не просто хороший парень, но и
примерный семьянин, который женился на женщине с ребенком. "По-моему, это
здорово, когда мужчина способен на это", – считает Миро.
Говоря о дочери телеведущего, она отметила, что девушка в
свое время переехала учиться в Америку, где
завела себе чернокожего парня. "Казалось бы, ну, кому какое дело до цвета кожи
в России? Но – нет, наших граждан буквально порвало от возмущения. "Твои
внуки будут шахтерами, Ургант" – таково единое мнение обитателей соцсетей", -
возмутилась блогер.
Она не понимает, что не так с нашими соотечественниками. Миро
констатировала, что наступает 2020 год, а многие
все еще судят людей по цвету кожи. "Вы – белые, и это – единственный повод
поднятия вашей самооценки?", – вопрошает блогер.
28 Апр 2019 в 2:37 PDT
"Сидя в Зажопинсках, вы пишите
человеку, что его внуки будут шахтерами. Серьезно? Вы так считаете, отключив
совершенно свой мозг?", – негодует Миро. "Бедный Ваня, внуки будут шахтерами", – цитирует она пользователей Сети.
Лена Миро заявила, что если дочь выйдет замуж на
темнокожего, внуки шоумена будут гражданами США. А это означает безвизовый въезд
в две сотни стран. Кроме
того она отметила, что у этих детей будет
прекрасный старт в виде денег дедушки.
21 Авг 2019 в 10:21 PDT
"зарабатывает за
вечер больше, чем вы за пять лет. Это означает, что дети получат хорошее
образование. Им не придется думать, в каком подъезде совокупиться, зачать ребенка
и влезть в ипотеку, как вам и вашим детям", – обратилась блогер к критикам.
Миро убеждена, что судить о людях по цвету кожи – мерзко и глупо.