Скандальный блогер Лена Миро высказалась о романе наследницы Ивана Урганта. Эрика закрутила в США роман с чернокожим парнем.

Скандальный блогер ЛенаМиро высказалась о романе наследницы Ивана Урганта. Эрика закрутила в США романс чернокожим парнем.Пословам светской обозревательницы, Иван Урган – не просто хороший парень, но ипримерный семьянин, который женился на женщине с ребенком. "По-моему, этоздорово, когда мужчина способен на это", – считает Миро.Говоря о дочери телеведущего, она отметила, что девушка всвое время переехала учиться в Америку, гдезавела себе чернокожего парня. "Казалось бы, ну, кому какое дело до цвета кожив России? Но – нет, наших граждан буквально порвало от возмущения. "Твоивнуки будут шахтерами, Ургант" – таково единое мнение обитателей соцсетей", -возмутилась блогер.Она не понимает, что не так с нашими соотечественниками. Мироконстатировала, что наступает 2020 год, а многиевсе еще судят людей по цвету кожи. "Вы – белые, и это – единственный поводподнятия вашей самооценки?", – вопрошает блогер.28 Апр 2019 в 2:37 PDT"Сидя в Зажопинсках, вы пишитечеловеку, что его внуки будут шахтерами. Серьезно? Вы так считаете, отключивсовершенно свой мозг?", – негодует Миро. "Бедный Ваня, внуки будут шахтерами", – цитирует она пользователей Сети.Лена Миро заявила, что если дочь выйдет замуж натемнокожего, внуки шоумена будут гражданами США. А это означает безвизовый въездв две сотни стран. Крометого она отметила, что у этих детей будетпрекрасный старт в виде денег дедушки.21 Авг 2019 в 10:21 PDT"зарабатывает завечер больше, чем вы за пять лет. Это означает, что дети получат хорошееобразование. Им не придется думать, в каком подъезде совокупиться, зачать ребенкаи влезть в ипотеку, как вам и вашим детям", – обратилась блогер к критикам.Миро убеждена, что судить о людях по цвету кожи – мерзко и глупо.