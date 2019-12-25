В Индии старый Boeing 737-200 застрял под мостом, когда его везли на утилизацию. В ловушке самолет пробыл более 12 часов, за это время он привлек массу зевак с камерами.

В Индии старый Boeing 737-200 застрял под мостом, когда его везли на утилизацию, сообщает The Times of India. В ловушке самолет пробыл более 12 часов, за это время он привлек массу зевак с камерами.Лайнер впервые поднялся в воздух в августе 1980 года и вплоть до 2007 года перевозил пассажиров авиакомпаний Indian Airlines и Alliance Air. Последние 11 лет самолет использовался в качестве грузового — на нем доставляли почту внутри страны.Простояв год в аэропорту Колкаты, Boeing 737-200 списали в утиль. Перед правкой в последнее путешествие с него сняли крылья и хвостовую часть, но и в "оболваненном" виде он умудрился застрять под мостом близ города Дургапур — водитель явно не учел высоту конструкции. Произошло это поздним вечером 23 декабря, а освободить лайнер удалось только днем 24 числа.Движение по дороге было заблокировано, но само происшествие фактически превратилось в аттракцион — множество местных жителей поспешили к мосту, чтобы снять на видео застрявший самолет.