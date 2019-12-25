Бывший боец смешанных боевых искусств Дмитрий Кузнецов подвергся нападению со стороны троих молодых людей, когда разгружал машину на северо-востоке Москвы. Драка попала в объектив камеры наблюдения.

Бывший боец смешанных боевых искусств Дмитрий Кузнецов подвергся нападению со стороны троих молодых людей, когда разгружал машину на северо-востоке Москвы. Драка попала в объектив камеры наблюдения.Конфликт, предположительно, произошел вечером 21 декабря в Бибиреве. На кадрах видно, как один из незнакомцев с силой толкнул спортсмена, который в присутствии своей девушки доставал картины из багажника. Словесная перепалка стремительно переросла в драку. Кузнецов мощным ударом отправил противника в нокдаун, но ему на помощь подоспели приятели. С ними экс-бойцу ММА совладать не удалось — молодые люди повалили его на землю и принялись избивать ногами.Досталось и девушке Кузнецова: стоило ей закричать, как она оказалась на земле, куда ее отправил оправившийся зачинщик свары. Спустя несколько секунд молодые люди убежали.Уроженец Пушкинского района Подмосковья, на счету которого девять побед и шесть поражений в турнирах MMA, самостоятельно поднялся на ноги. В полицию он обращаться не стал, поскольку не получил серьезных травм.