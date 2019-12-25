Мещанский суд Москвы оштрафовал участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Самариддина Раджабова, которого обвиняют в броске бутылки с водой в сторону полицейских, на 100 тысяч рублей.

Мещанский суд Москвы оштрафовал участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Самариддина Раджабова, которого обвиняют в броске бутылки с водой в сторону полицейских, на 100 тысяч рублей.Как передает РИА Новости, такой вердикт вынесла судья Татьяна Бараковская.Она признала Раджабова виновным в применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для здоровья, не согласившись при этом с представителем прокуратуры, который просил отправить молодого человека в колонию общего режима на 3,5 года.Служитель Фемиды сообщила также, что с учетом срока ареста с 31 июля 2019 года, Раджабов освобождается из-под стражи.Следствие инкриминировало Раджабову бросок бутылки с водой во время несанкционированного митинга в сторону трех сотрудников полиции. Впоследствии на суде один из них рассказал, что услышал звук падающей пластиковой бутылки на асфальт и испугался за свою жизнь, поскольку "в бутылке могло быть что угодно, например, кислота или горючая жидкость".Свою вину Раджабов не признал, а его адвокаты заявили, что в действиях молодого человека нет состава преступления.