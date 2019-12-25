С 1 января 2020 года цирковые животные будут обеспечиваться пожизненным содержанием. Об этом рассказал председатель комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

С 1 января 2020 года цирковые животные будут обеспечиваться пожизненным содержанием. Об этом рассказал председатель комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.По словам государственного деятеля, животные, которые используются в культурно-зрелищных мероприятиях, должны получать так называемые пенсии. Кроме того, как рассказал Бурматов Агентству городских новостей "Москва", вводится запрет на применение лекарственных препаратов для повышения эффективности цирковых животных, поскольку это наносит им вред. Также с 1 января 2020 года вводится конфискация диких животных, которые содержатся с нарушениями.Отслеживать исполнение нововведений будут Россельхознадзор или Росприроднадзор. Ранее уже были зафиксированы случаи, когда животные, состарившиеся в цирках, доживали свой век как получится: некоторых продавали, от других избавлялись жестоким образом.