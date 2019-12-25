Не так давно вышедший на свободу скандально известный националист — бывший боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик, известный также как Рыжий Тарзан, задержан пограничниками в Ленобласти за попытку незаконно пересечь границу РФ с Эстонией на лодке.

Скандально известный националист — бывший боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик, известный также как Рыжий Тарзан, задержан пограничниками в Ленобласти за попытку незаконно пересечь границу РФ с Эстонией.Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, он был не один. Возбуждено уголовное дело, в следствие будет ходатайствовать об аресте.По сведениям местного портала 47news.ru, в районе деревни Переволок Сланцевского района Дацик (который является уроженцем этих мест) и еще один мужчина пытались пересечь реку Нарву на лодке, однако это заметили пограничники.Супруга Рыжего Тарзана Виктория рассказала журналистам, что знакомый ее мужа попросил его помочь срочно перебраться через границу, и Вячеслав согласился ему помочь.Дацик, который в прошлом был участником боев без правил в супертяжелом весе, хорошо известен правоохранителям. Националист по убеждениям, он был судим в 2007 за серию разбоев, но суд признал его невменяемым и назначил психиатрическое лечение. Через три года, когда его перевели в обычную психбольницу в Ленобласти, Дацик бежал и объявился в Норвегии.Там он хотел попросить политическое убежище, но получил отказ и был экстрадирован в Россию.В 2010-м ему дали 5 лет колонии. После освобождения Дацик вернулся в город Сланцы Ленобласти и заявил о намерении заняться правозащитной деятельностью.Однако в 2018 году Рыжий Тарзан вновь был осужден за хулиганство, побои и проникновение в жилище с угрозой насилия (атаковал девять человек металлической палкой) и получил 3,5 года колонии строгого режима.Кроме того, тогда же, как сообщали СМИ, он совершил погромы в притонах для занятий проституцией, выгнал девушек на улицу голыми и сопроводил их до отдела полиции.На свободу Вячеслав Дацик вышел в феврале этого года — после того, как суд смягчил ему приговор и освободил из-под стражи в связи с отбытием наказания.