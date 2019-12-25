Многие отечественные и зарубежные знаменитости пользовались
услугами пластических хирургов. В 2000-х начался настоящий силиконовый
бум: звезды в очередь становились, чтобы накачать бюст. Желание приобрести
пышные формы обернулось для некоторых кошмаром
и потерей здоровья.
Многие отечественные и зарубежные знаменитости пользовались
услугами пластических хирургов. В 2000-х начался настоящий силиконовый
бум: звезды в очередь становились, чтобы "накачать" бюст. Желание приобрести
пышные формы обернулось для некоторых кошмаром
и потерей здоровья.
Который день в Сети обсуждают признание телеведущей Леры Кудрявцевой.
Знаменитость рассказала поклонникам, что попала на операционный стол из-за
импланта в груди. Как оказалось, силиконовая вставка слева порвалась, вещество
коло пяти лет распространялось в теле звезды.
Лера Кудрявцева не единственная знаменитость пострадавшая из-за желания стать привлекательнее. Серьезные проблемы со здоровьем
у певицы Юлии Началовой начались именно после пластики. После рождения дочери артистка
увеличила грудь. Результат звезду не устроил. Юлия решила вытащить импланты.
Для этого она обратилась к американским докторам.
Во время операции занесли инфекцию. Началось заражение.
Артистку вытащили с того света. Но после сепсиса начались осложнения, здоровье
знаменитости оказалось подорвано, что через годы привело к страшным последствиям.
23 Дек 2019 в 9:49 PST
Телеведущая Маша Малиновская тоже любила экспериментировать
с внешностью. Знаменитость увеличивала не только грудь, но и губы. Когда же Маша
решила вытащить капсулы с силиконом, начались проблемы, к счастью, не
смертельные.
"Один сосок был в бюстгальтере, другой чуть ли не в
подбородок мне смотрел. Трэш!" – вспоминала Малиновская.
Как сообщает сайт многие
голливудские звезды, ранее увеличившие грудь, избавились от имплантов. Николь
Кидман, Виктория Бэкхем, Джейн Фонда, Памела Андерсон, Дрю Бэрримор, Бритни
Спирс и другие знаменитости признали ошибочность своего решения.