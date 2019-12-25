Многие отечественные и зарубежные знаменитости пользовались услугами пластических хирургов. В 2000-х начался настоящий силиконовый бум: звезды в очередь становились, чтобы накачать бюст. Желание приобрести пышные формы обернулось для некоторых кошмаром и потерей здоровья.

Многие отечественные и зарубежные знаменитости пользовалисьуслугами пластических хирургов. В 2000-х начался настоящий силиконовыйбум: звезды в очередь становились, чтобы "накачать" бюст. Желание приобрестипышные формы обернулось для некоторых кошмароми потерей здоровья.Который день в Сети обсуждают признание телеведущей Леры Кудрявцевой.Знаменитость рассказала поклонникам, что попала на операционный стол из-заимпланта в груди. Как оказалось, силиконовая вставка слева порвалась, веществоколо пяти лет распространялось в теле звезды.Лера Кудрявцева не единственная знаменитость пострадавшая из-за желания стать привлекательнее. Серьезные проблемы со здоровьему певицы Юлии Началовой начались именно после пластики. После рождения дочери артисткаувеличила грудь. Результат звезду не устроил. Юлия решила вытащить импланты.Для этого она обратилась к американским докторам.Во время операции занесли инфекцию. Началось заражение.Артистку вытащили с того света. Но после сепсиса начались осложнения, здоровьезнаменитости оказалось подорвано, что через годы привело к страшным последствиям.23 Дек 2019 в 9:49 PSTТелеведущая Маша Малиновская тоже любила экспериментироватьс внешностью. Знаменитость увеличивала не только грудь, но и губы. Когда же Машарешила вытащить капсулы с силиконом, начались проблемы, к счастью, несмертельные."Один сосок был в бюстгальтере, другой чуть ли не вподбородок мне смотрел. Трэш!" – вспоминала Малиновская.Как сообщает сайт многиеголливудские звезды, ранее увеличившие грудь, избавились от имплантов. НикольКидман, Виктория Бэкхем, Джейн Фонда, Памела Андерсон, Дрю Бэрримор, БритниСпирс и другие знаменитости признали ошибочность своего решения.