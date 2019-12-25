Дмитрий Борисов оказался в 2019 году успешнее, чем его коллега. Программа Пусть говорят обогнала шоу Прямой эфир по рейтингам.

Дмитрий Борисов оказался в 2019 годууспешнее, чем его коллега. Программа "Пусть говорят" обогнала шоу "Прямой эфир"по рейтингам.Первый канал составил рейтингисамых популярных телепередач и выяснил, что в уходящем году больше всегосмотрели зрители. Так, в этом году канал стал лидером в аудитории младше 60лет.Ток-шоу "Пусть говорят" сДмитрием Борисовым стал лидером просмотра. Передача поднялась на шестую строчкув рейтинге, оставив далеко позади своего главного конкурента Андрея Малахова сего "Прямым эфиром". Его шоу заняло в этом году лишь 45 строчку в Топ-100.выразил своюискреннюю благодарность. "Спасибо каждому нашему зрителю! Это очень приятно,что "Пусть говорят" вновь занимает по итогам года первое место среди всехрегулярно выходящих программ! Особенно ценно, что наши выпуски конкурируют порейтингам не со схожими шоу на других каналах", – цитирует телеведущего9 Дек 2019 в 10:57 PSTотметил, что в этом году самым популярным стал выпуск "Пусть говорят",посвященный скончавшейся певице Юлии Началовой. По его мнению, это было предсказуемо,поскольку ее трагическая судьба никого не оставила равнодушным, а программа оней получилась очень искренней.