Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правоохранительным органам принять меры против незаконной продажи никотиносодержащих смесей. По его словам, такая продукция продается под видом конфет, но по факту содержит в себе большую концентрацию никотина, чем в обычной сигарете.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правоохранительным органам принять меры против незаконной продажи никотиносодержащих смесей. По его словам, такая продукция продается под видом конфет, но по факту содержит в себе большую концентрацию никотина, чем в обычной сигарете. Об этом Дмитрий Медведев написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".По словам премьер-министра, с просьбой принять меры и защитить детей от незаконного распространения жевательных смесей к нему обратились во время приема граждан на площадке «Единой России». Медведев отметил, что оборот табака в нашей стране подвержен жесткому регулированию и существуют ограничения, кому можно продавать подобную продукцию, а кому нет. Премьер-министр подчеркнул, что жевательные смеси легко приобрести несовершеннолетним.В соответствии с этим Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете. Кроме того, Роспотребнадзору и МВД поручено при участии Генпрокуратуры и Следственного комитета провести внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации в торговых точках подобной продукции.Ранее Совет Федерации попросил правительство приостановить продажу снюсов и жевательного табака. Среди потребителей подобной продукции в основном школьники.