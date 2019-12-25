Дочь Дмитрия Маликова – Стефания – славится своей красотой и хорошим вкусом. Тем не менее, нашлись и те, кто считает, что девушке следовало бы одеваться несколько скромнее.

Дочь Дмитрия Маликова – Стефания – славится своей красотой и хорошим вкусом. Тем не менее, нашлись и те, кто считает, что девушке следовало бы одеваться несколько скромнее.Ведущий знаменитой программы на Первом канале "Модный приговор" историк моды Александр Васильев буквально надавал 19-летней красавице пощечин за неуместный наряд. Дело в том, что дочь Маликова пришла на бал дебютанток Tatler в неподобающем наряде.Для своего выхода в свет дочь знаменитых родителей выбрала небесно-голубое платье в белый горошек. Примечательно, что оно несколько длинновато для миниатюрной девушки. Кроме того, у наряда имеется пикантный вырез сзади от шейного позвонка до поясницы. Историк моды заметил, что такой образ выглядит слишком возрастным и не подходит юной особе."Это платье скорее для певицы на сцене, но не для бала дебютанток.Стефания одета как опытная дама. Понимаю, что она девушка на выданье иэто верный путь к будущему благосостоянию. Выходя много и часто вкрасивых платьях, она обретет и личное счастье, и известность, иконтракты", – передает слова Васильева издание .Впрочем, стоит заметить, что это не первый раз, когда дочь Маликова критикуют. Так пользователям социальных сетей не понравился другой Стефании – белое платье-футляр с пушистой вставкой на груди.19 Ноя 2019 в 3:41 PST