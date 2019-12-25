Первый президент России Борис Ельцин ушел с поста 31 декабря 1999 года. Перед этим он обратился к Владимиру Путину с единственной просьбой.

Первый президент России Борис Ельцин ушел с поста 31 декабря 1999 года. Перед этим он обратился к Владимиру Путину с единственной просьбой.О том эпизоде рассказал советник первого президента РоссииВалентин Юмашев. По его словам, Ельцин хотел найти преемника из другогопоколения, свободного от советской ментальности. Вместе с тем этот человекдолжен был продолжать начатые в 1990-е годы реформы, отметил Юмашев в интервью"Русской службе ВВС".Таким человеком для первого президента стал Владимир Путин.Юмашев подчеркнул, что договоренностей между уходящим президентом и егопреемником по поводу кадровых назначений не было. Разговоры об этом советникЕльцина назвал "полной ерундой"."Единственное, что попросил и сказал Ельцин на прощаниеПутину: "Берегите Россию", – рассказал Юмашев.По его словам, Путин старается выполнить просьбу предшественника.Россия сделала экономический рывок, это совсем другая страна по сравнению сконцом 90-х, подчеркнул Юмашев.Сам советник первого президента отмечал, что познакомился сПутиным в 1997 году. Тогда Юмашев возглавлял администрацию главы государства.Борис Ельцин объявил о сложении полномочий президента вновогоднем обращении 31 декабря 1999 года. "Мне на смену приходит новоепоколение – поколение тех, кто может сделать больше и лучше", – сказал он.Исполняющим обязанности президента стал Владимир Путин. 26марта на выборах главы государства он заручился поддержкой 68,7% избирателей.